LG ThinQ AI с голосовым помощником

Производители электроники постоянно работают над тем, чтобы сделать свои устройства более умными и необычными. Пользователи уверенно покупают те же умные телевизоры, даже если не совсем понимают в чем их фишка или вовсе не используют умные функции. Теперь вот известная во всем мире компания LG, которая является признанным лидером на рынке телевизоров, планирует выпускать свою линейку LG ThinQ AI, которая основана на голосовом помощнике Amazon Alexa. Вы можете диктовать помощнику какую-то информацию и запускать фильмы из сети, либо получать новости буквально за пару секунд. Технология и правда очень интересная, во только в России она не работает, а значит для отечественного пользователя данный телевизор не несет никакой ценности.