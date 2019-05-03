LG V50 ThinQ 5G появится в продаже 10 мая

Компания LG показала свой 5G-смартфон V50 ThinQ в феврале на MWC 2019.

Новинка должна была выйти ещё в середине апреля, но из-за некоторых проблем старт продаж перенесли.

Инженеры компании столкнулись с некорректной работой процессора и модема. Недочёты удалось устранить, поэтому новинку пообещали выпустить уже на следующей неделе — 10 мая. Продажи сперва начнутся в Южной Корее с ценником в $1035.

Как бонус, первые покупатели получат в подарок чехол Dual Screen с дополнительным OLED-экраном на 6.2 дюйма. Отдельно такой аксессуар стоит $195.