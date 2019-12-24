LG V60 ThinQ 5G готовится к релизу

2019-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG V60 ThinQ 5G; [80]
На рынке смартфонов произошел какой-то бум смартфонов со складным дисплеем, но далеко не у всех производителей получилось реализовать идею на должном уровне. Кто-то не смог предоставить нормальную цену, кто-то вообще не запустил свой гаджет в продажу, а кто-то запустил, но его устройства мало кто покупает. Это крайне грустно и в LG приняли решение не конкурировать пока что на рынке складных экранов, ведь нет в этом никакого смысла. Взамен они готовят к релизу смартфон LG V60 ThinQ 5G, который обладает двумя дисплеями и они расположены отдельно друг от друга на специальном креплении, которое практически не подвержено износу. Это значит, что пользоваться смартфоном вы сможете очень долго, наслаждаясь сразу двумя дисплеями.


Комментарии и отзывы LG V60 ThinQ 5G
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