LG Velvet 5G получит 6 ГБ ОЗУ

Буквально недавно мы говорили о том, что стоимость смартфона LG Velvet 5G оказалась весьма высокой, ведь источники сообщили, что производитель решил сделать ставку на этот гаджет, вложил массу средств в развитие технологий, а значит, эти деньги нужно будет отбивать. У других компаний, к примеру, расходы на разработку можно «размазать» по нескольким гаджетам, но у LG не такой уж большой ассортимент. Теперь появилась информация о том, что в базовой версии LG Velvet 5G будет всего 6 гигабайт оперативной памяти, что довольно грустно. Все же это мощный флагман, который должен поражать своими характеристиками, а на самом деле оказывается, что это будет довольно простой гаджет, которых на рынке масса. Ожидаем официального релиза продукта.