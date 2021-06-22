LG Velvet LTE получает обновление ОС Android 11

Как мы уже все знаем, компания LG попрощалась с мобильным бизнесом, но сообщила, что продолжит поддерживать свои устройства в течении некоторого времени.

Производитель выпустил обновление операционной системы Android 11 LG UX 10 для смартфона LG Velvet LTE. Напомним, что смартфон был запущен с Android 10 под управлением LG UX9. На данный момент обновление доступно в Южной Корее. Новое обновление содержит большинство стандартных улучшений Android 11. Кроме того, в обновлении добавлены новые функции камеры, ночная замедленная съемка и функция сканирования QR-кода.

LG Velvet LTE - смартфон среднего класса с 6 ГБ оперативной памяти, работает смартфон на чипсете Qualcomm Snapdragon 845 с аккумулятором емкостью 4300 мАч.
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