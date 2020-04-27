LG Velvet получил слабое железо

Некотор время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания LG решила вернуться на рынок смартфонов с достаточно производительным решением, которое получило названием LG Velvet. Стоит сразу отметить, что в плане дизайна гаджет ничем примечательным не выделяется и назвать гаджет крутым пока что тяжело. С другой стороны, производитель и в плане начинки тоже устройство ничем удивительным не наделил, так как у смартфона установлен вполне простой процессор Qualcomm Snapdragon 765. Да, этот процессор поддерживает 5G и обладает неплохой мощностью, но при этом у гаджета нет ничего такого, что можно было бы похвалить на фоне других флагманских смартфонов. Все же это будущий флагман, а начинка слабая очень.