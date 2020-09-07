LG Wing телефон с двумя экранами и поворотным дисплеем

Компания LG анонсировала название своего будущего смартфона - LG Wing.

LG Wing - первое устройство, запущенное в рамках проекта Explorer Project, который представляет собой новую категорию мобильных устройств, нацеленную на открытие новых способов взаимодействия с мобильными устройствами, бросая вызов установленным нормам пользователей.

LG Wing - это телефон с двумя экранами и основным дисплеем, который можно поворачивать в сторону, чтобы открыть второй дисплей под ним. Компания LG представит смартфон Wing 14 сентября на своем официальном канале YouTube и на странице в Facebook .