LG анонсировал новый смартфон среднего уровня LG Q70

2019-08-30, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - LG Q7; [41]
Корейский производитель LG анонсировал новый смартфон среднего уровня LG Q70.

LG Q7 получил стеклянный корпус с закруглёнными краями, а также 6.4-дюймовый Full HD+ дисплей с рамками и отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Основная камера в LG Q70 с тремя модулями. Главный сенсор на 32 Мп. Его дополняет 13-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельный сенсор глубины. Смартфон получил аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C. Также на борту имеется NFC модуль.

Внутри смартфона установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с графикой Adreno 612 и 4 ГБ ОЗУ. Встроенный накопитель в новинке на 64 ГБ. Есть также слот для карты microSD с поддержкой до 2 ТБ.

Цена

Продажи стартуют 6 сентября с ценником в 453$.

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