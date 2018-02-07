LG анонсировала 37,5-дюймовый монитор 38WK95C-W UltraWide

2018-02-07, Автор - Татьяна Шмелева; [184]
Состоялся анонс монитора LG 38WK95C-W UltraWide. Модель оснастили 37,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 * 1600 пикселей. Яркость устройства составляет 300 кд/м2, а контрастность — 1000:1. Углы обзора изображения достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. Аппарат также получил фирменную технологию Black Stabilizer, которая обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения. Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, симметричный порт USB Type-C, а также аудиоразъём. Стоимость монитора LG 38WK95C-W UltraWide составляет около 1500 долларов США.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake TR2 RX 650W. Недорогой блок питания с модульной проводкойОбзор Thermaltake TR2 RX 650W. Недорогой блок питания с модульной проводкой
Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)
Обзор DELL XPS 13 9365. Лучший ноутбук-трансфомер 2017Обзор DELL XPS 13 9365. Лучший ноутбук-трансфомер 2017
Обзор Hoover TIF 2800. Многофункциональный утюг для настоящих мужчинОбзор Hoover TIF 2800. Многофункциональный утюг для настоящих мужчин
Обзор Genius SlimStar 8008. Недорогой набор беспроводной периферииОбзор Genius SlimStar 8008. Недорогой набор беспроводной периферии
Frostpunk — градостроительная стратегия ...
Frostpunk — градостроительная стратегия 1 февраля в Москве прошла презентация, которая была посвящена стратегии с элементами выживания Frostpunk....
Предварительный обзор SilverStone RL06BR...
Предварительный обзор SilverStone RL06BRВ последнее время достаточно много производителей стали выпускать свои компьютерные корпуса с закаленным ...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание фил...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание филСовременные мобильные игры стали более простыми и все больше игроков проводят время в такого рода продукт...
Обзор Telegram X. Более крутая версия "т...
Обзор Telegram X. Более крутая версия Современное общение в мессенджерах сильно изменилось, на то есть достаточно веские причины. Главная - теп...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении достаточно длительного времени компания Sharkoon показывала интересные варианты клавиатур -...
Предварительный обзор BLU Pure View. За ...
Предварительный обзор BLU Pure View. За Разработчики современных мобильных телефонов создают достаточно интересные продукты, однако не всегда эти...
Обзор Knife Hit. Игра для резких...
Обзор Knife Hit. Игра для резкихСкажу честно - большинство игровых продуктов на рынке меня не интересуют по той причине, что надоедают бу...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. Оче...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. ОчеКомпания DJI в последнее время показывает массу интересных продуктов, которые реально могут привлечь ауди...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень инте...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень интеВ большинстве ситуаций, мобильные игры в жанре головоломок создают люди, которые не особо понимают в этом...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. Интер...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. ИнтерНесмотря на то, что рынок современных мобильных телефонов давно уже перенасытился самыми разными варианта...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна по...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна поРынок современных мобильных игр сильно изменился и сейчас сказать, какой именно продукт будет в тренде - ...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. Самы...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. СамыНи для кого не секрет, что современные мониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогими и далеко не...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor