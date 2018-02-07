LG анонсировала 37,5-дюймовый монитор 38WK95C-W UltraWide

Состоялся анонс монитора LG 38WK95C-W UltraWide. Модель оснастили 37,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 * 1600 пикселей. Яркость устройства составляет 300 кд/м2, а контрастность — 1000:1. Углы обзора изображения достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. Аппарат также получил фирменную технологию Black Stabilizer, которая обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения. Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, симметричный порт USB Type-C, а также аудиоразъём. Стоимость монитора LG 38WK95C-W UltraWide составляет около 1500 долларов США.