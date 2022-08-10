LG анонсировала монитор Libero 27BQ70QC со съемной веб-камерой

Компания LG представила новейший многофункциональный монитор LG Libero 27BQ70QC. Это 27-дюймовый монитор с экраном QHD (2560 x 1440 пикселей) на основе IPS-матрицы. Он подходит для офиса так и для дома.

Его можно позиционировать как Smart TV, повесить на два настенных кронштейна или использовать с подставкой. Съемная веб-камера FHD входит в комплект аксессуаров монитора Libero для проведения видеоконференций. Благодаря программному обеспечению, монитор легко адаптируется к любой ориентации дисплея. Монитор поддерживает HDR 10 и обеспечивает яркость до 350 нит, контрастность составляет 1000:1. Есть порты HDMI и USB-C. Новинка может заряжать устройства мощностью до 65 Вт.

Стоимость и дата релиза монитора Libero 27BQ70QC не раскрыта.
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