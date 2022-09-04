LG анонсировала сгибаемый 42-дюймовый телевизор OLED Flex LX3

LG представила первый в мире сгибаемый 42-дюймовый телевизор - OLED Flex LX3. Революционный LG OLED Flex обеспечивает персонализированный игровой опыт благодаря полностью регулируемой кривизне экрана, превосходному качеству изображения и новым игровым функциям.

Дисплей телевизора может меняться от полностью плоского до впечатляюще изогнутого (900R), позволяя пользователю выбирать идеальное положение для необходимых задач, будь то игры, работа или просмотр фильма. Телевизор с разрешением 4K и частотой 120 Гц, а также интерфейсом HDMI 2.1 предлагает незабываемые игровые ощущения. В модели реализована поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision, он также совместим с G-SYNC и сертифицирован AMD FreeSync Premium, гарантируя изображение без разрывов и рывков. Новинка оснащена двумя фронтальными динамиками мощностью 40 Вт.

Когда появится сгибаемый телевизор LG OLED Flex LX3 не сообщается.
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