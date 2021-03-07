LG анонсировала три монитора серии UltraFine

Первым монитором в серии UltraFine стал 32-дюймовый 4K OLED-монитор 32EP950, который представили на CES 2021. Теперь в планах компании выпустить летом еще три монитора той же серии.

Модели 27EP950 и 32EP950 имеют схожие характеристики, отличаются лишь размером дисплея (27 дюймов и 32 дюйма). Мониторы оснащены OLED-панелью 4K, имеют коэффициент контрастности 1000000: 1, покрывают 99% цветовой гаммы DCI-P3 и Adobe RGB. Заводская калибровка и поддержка DisplayHDR 400.

В свою очередь 32BP95E и 27BP95E оснащены датчиком автоматической калибровки, в целом серия UltraFine идентичны за исключением некоторых отличий. Все мониторы имеют два разъема DisplayPort, порт HDMI, порт USB-C (90 Вт), три порта USB-A и аудиовыход 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать угол наклона поворота и высоты.

Мониторы LG UltraFine поступят в продажу этим летом.
Комментарии и отзывы LG 27EP950, 32BP95E и 27BP95E UltraFine
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