LG будет поставлять телевизионные панели OLED для Samsung

В отчетах говорится, что Samsung согласовала условия с LG на поставку OLED-панелей для телевизоров, что является наиболее недвусмысленным свидетельством происходящего отхода от ЖК-технологий для телевизионных панелей.

Компания Samsung купит один миллион телевизионных панелей OLED у своего конкурента и лидера рынка, дочерней компании LG по дисплеям, начиная со второго квартала 2021 года.

Официальные лица обеих компаний, недавно встретились, чтобы завершить сделку, по которой к 2022 году Samsung будет поставлено до четырех миллионов панелей OLED-телевизоров. Растущий спрос на панели для OLED-телевизоров привел к увеличению производственных мощностей, и ожидается, что в этом году на ее заводах будет выпущено до 8 миллионов единиц.
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