LG добавила торговлю NFT в свои телевизоры

За свою долгую историю компания LG никогда не стеснялась запрыгивать в необычные для себя сегменты рынка или даже создавать эти сегменты собственноручно. Поэтому неудивительно, что южнокорейский гигант электроники приступает к интеграции NFT в свои довольно необычные продукты. Начиная с сегодняшнего дня, если вы живете в США и владеете телевизором с webOS 5.0 или более поздней версии, у вас будет доступ к новой платформе компании LG Art Lab. Это рынок для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов, доступный прямо на главном экране вашего телевизора. Он основан на сети Hedera и использует новый мобильный кошелек LG Wallypto для хранения цифровых активов.

Есть даже функция обратного отсчета, которая напомнит вам, когда вот-вот произойдут сбросы NFT. Судя по ежедневному объему торгов на OpenSea, публика потеряла интерес к невзаимозаменяемым токенам. 28 августа на торговой площадке было обработано транзакций NFT на сумму 5 миллионов долларов, что на 99 процентов меньше рекордного максимума в 405,75 миллиона долларов, который был зафиксирован всего несколькими месяцами ранее, 1 мая 2022 года. За тот же период минимальная цена некоторых из количество наиболее востребованных коллекций NFT также сократилось. В начале мая токен Bored Ape Yacht Club обойдется вам как минимум в 153,7 Eth (или около 434 000 долларов при стоимости Ethereum на тот момент). К 28 августа вы могли купить его всего за 73 Eth или чуть более 105 000 долларов. Трудно сказать, как долго LG планирует заниматься NFT, но, вероятно, где-то там есть владелец телевизора, который не против покупать токены сидя на диване.