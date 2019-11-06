LG готовит складной телевизор

Какое-то время назад компания Samsung выпустила на рынок свой собственный смартфон со сгибаемым дисплеем, а теперь компания LG планирует сделать то же самое, но уже не со смартфоном, а с телевизором. Дело в том, что это действительно хорошая идея, которая может себя оправдать. Ведь в чем главный недостаток сгибаемого дисплея? В том, что при большом количестве открытий-закрытий экран просто трескается по месту изгиба. Однако до поломки пройдет около ста тысяч открытий, что довольно много даже для смартфона, а с телевизором и подавно. Даже если вы за сутки пару раз будете раскрывать и закрывать свой телевизор, то его ресурса хватит на много-много лет, что и делает такое решение достаточно интересным и привлекательным. Вопрос только в цене.