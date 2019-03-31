LG готовит смартфон с 5G

Стоит признаться, что мы сильно недооценивали скорость развития 5G сетей. Дело в том, что многие думали, что пятое поколение сотовой сети появится еще очень не скоро и что компании будут тратить ресурсы разве что на корпоративный сектор, тогда как пользователи ничего такого не получат еще много лет. Но, уже сейчас ведущие бренды говорят о внедрении новой технологии буквально в следующем поколении смартфонов. У LG, например, есть идея встраивать новый модуль беспроводной связи в верхнюю часть корпуса со стороны экрана. Это позволит получить несколько важных преимуществ, но пока что это лишь задумка и интересная идея. До реализации еще пройдет время, после которого вы можете получить смартфон с очень быстрым мобильным интернетом.