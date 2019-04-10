LG готовит уникальный дисплей

В последнее время многие производители смартфонов стали активно думать над созданием каких-либо уникальных дисплеев, ведь привлечь внимание аудитории чем-то простым и обыденным уже не получится. Кто-то представил свой гибкий дисплей, у кого-то уже есть есть целые смартфоны со складным корпусом. У LG, например, есть нечто совершенно уникальное. Компания получила патент на дисплей, который представляет собой прозрачное полотно и его тоже можно сгибать пополам, чтобы просматривать контент и носить устройство с комфортом. К сожалению, это лишь патент и до реального продукта очень и очень далеко. Возможно, настолько далеко, что мы никогда его и не увидим в реализации, ведь на такие технологии нужны десятки лет разработки.