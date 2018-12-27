LG готовит высококачественные саундбары для CES 2019

Линейка звуковых панелей LG 2019 представлена ​​тремя моделями, SL10YG, SL9YG и SL8YG. Аудиоустройства были созданы в сотрудничестве со специалистами Meridian Audio. Технология Upmix от Meridian позволяет микшировать двухканальное аудио на нескольких каналах без искажений, увеличивая звукопоглощение и повышая чистоту звука.

Они также поддерживают технологии Dolby Atmos и DTS: X, которые обеспечивают чистый объемный звук. Новая линейка может похвастаться интеллектуальным подключением и распознаванием голоса со встроенным помощником Google. Это означает, что вы можете управлять звуковой панелью с помощью таких команд, как «Эй, Google, увеличь громкость». Новые саундбары совместимы с другими «умными» устройствами, оснащенными встроенным Google Assistant, и позволяют использовать голосовые команды для управления подключенными аппаратами.

Все три звуковых бара имеют стильный дизайн. При ширине 57 мм саундбар LG SL9 легко устанавливается на стену. Встроенный датчик-гироскоп определяет положение саундбара (на стене или на горизонтальной поверхности) и настраивает направленность звука для оптимального звучания. SL9 также уже получил награду «Лучший инноватор» на CES Innovation Awards 2019.