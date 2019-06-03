LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора

LG начинает принимать заказы на самый продвинутый потребительский телевизор 8K OLED из когда-либо созданных. LG 88Z9 имеет 88-дюймовую OLED-панель с разрешением 8K Ultra HD 7680 x 4320, что в четыре раза больше чем у 4K. Сама OLED-панель является самой большой, которую LG когда-либо устанавливал в телевизоре. Новинка имеет процессор Alpha 9 8K второго поколения, который использует алгоритмы глубокого обучения, чтобы помочь масштабировать изображения до более высокого разрешения.

LG заявляет, что телевизор также будет использовать глубокое обучение для создания виртуального 5.1-канального объемного звука с поддержкой Dolby Atmos. Рекомендованная розничная цена телевизора составляет около $ 42 000, но если предварительно заказать 88Z9 в июне, то он будет стоить $ 34 000 и поставляться с бесплатным очистителем воздуха. Набор поступит в продажу в третьем квартале этого года.