LG пока не выпустит складной телефон

Компания LG, несмотря на то, что на CES 2019 уже демонстрировала раскладные телевизоры, на пресс-конференции в Сеуле заявила, что пока не будет делать складной телефон. Ожидается, что рыночный спрос на смартфоны составит около 1 млн единиц. Но основной проблемой LG в бизнесе смартфонов является восстановление своей позиции на рынке.

Учитывая эту ситуацию, для LG слишком рано выпускать складной смартфон. С точки зрения технологий, компания полностью готова реагировать в зависимости от реакции потребителей на складные смартфоны. Иными словами, LG может выпустить сгибаемый смартфон хоть сейчас, но решила пока не рисковать, в отличие от Samsung, Huawei и Xiaomi, которые должны представить свои сгибаемые смартфоны в ближайшие недели.