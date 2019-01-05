LG показала 4K OLED телевизоры

Компания LG официально представила на выставке CES 2019 свои новые телевизоры 4K OLED, которые отличаются от потенциальных конкурентов поддержкой HDMI 2.1. Производитель показал сразу несколько вариантов диагонали, так что в теории каждый покупатель сможет подобрать себе подходящий вариант — кому-т подойдет более компактное решение, другим понравится вариант на 77 дюймов. Конечно, стоимость у столь продвинутых телевизоров довольно высокая, так что когда они отправятся в продажу, надеяться на доступность я бы не стал. С другой стороны, развитие этого сегмента рано или поздно приведет к тому, что телевизоры действительно станут более доступными. Вот только вопрос в том, когда же именно это случится и какие будут последствия.