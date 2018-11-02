LG показала гибкий телевизор

Появилась информация, что компания LG планирует на выставке CES 2019 показать свой новый телевизор. Конечно, это не просто какой-то там телевизор с большой диагональю, а действительно интересная новинка с дисплеем, который умеет гнуться. Пока что нет точной информации о том, как именно будет реализована технология, но в сети есть фотографии того, как экран телевизора сворачивается внутрь корпуса. Получается весьма компактное решение, которое занимает минимум места. И, конечно же, такого рода телевизоры если и выйдут в продажу в ближайшем будущем, то будет это 2022 год или даже позже, на текущий момент это просто проект того, что когда-то станет массовым. Будем надеяться, что подобные технологии действительно войдут в наш быт и будут пользоваться спросом у обычных пользователей.