LG представила OLED-телевизор Star Wars C2

OLED-телевизор Star Wars LG C2 был представлен во время празднования «Звездных войн» в Анахайме, штат Калифорния. Уникальная модель будет поставляться только в 65-дюймовом варианте.

OLED-телевизор Star Wars LG C2 имеет фирменные изображения из «Звездных войн». Он также поставляется с пультом дистанционного управления Magic Remote с логотипом «Звездных войн», который имитирует внешний вид и звуки светового меча. Стоит отметить, что каждый телевизор будет сопровождаться пронумерованным сертификатом подлинности и упаковкой с изображением Дарта Вейдера.

Телевизор LG C2 Star Wars будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 501 штуки - очевидная дань уважения 501-му Легиону элитных солдат, впоследствии известному как «Кулак Вейдера».
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