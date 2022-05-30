LG представила OLED-телевизор Star Wars C2

OLED-телевизор Star Wars LG C2 был представлен во время празднования «Звездных войн» в Анахайме, штат Калифорния. Уникальная модель будет поставляться только в 65-дюймовом варианте.

OLED-телевизор Star Wars LG C2 имеет фирменные изображения из «Звездных войн». Он также поставляется с пультом дистанционного управления Magic Remote с логотипом «Звездных войн», который имитирует внешний вид и звуки светового меча. Стоит отметить, что каждый телевизор будет сопровождаться пронумерованным сертификатом подлинности и упаковкой с изображением Дарта Вейдера.

Телевизор LG C2 Star Wars будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 501 штуки - очевидная дань уважения 501-му Легиону элитных солдат, впоследствии известному как «Кулак Вейдера».