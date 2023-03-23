LG представила игровой монитор с диагональю 49 дюймов

Последнее время на рынке мониторов можно заметить свежий тренд, который связан с широкоформатными моделями дисплеев. Крупные компании достаточно активно выпускают новые мониторы, делая акцент именно на большую диагонали, которая достигается за счёт большой ширины рабочей панели. Например, сегодня компания LG официально представила свой новый игровой монитор с диагональю в 49 дюймов, что кажется чем-то невероятным, ведь 49 дюймов это на самом деле огромная диагональ. Но на деле достигается столь внушительное число дюймов исключительно за счёт того, что у этого дисплея нестандартное соотношение сторон. Соотношение сторон у нового монитора составляет 32:9, то есть это два монитора по 27 дюймов, которые просто склеили в один.

При этом основным преимуществом монитора является тот факт, что он работает на частоте в 240 гц, благодаря чему пользователь получает преимущество над оппонентами в соревновательных играх и просто более плавную картинку. К сожалению, далеко не все современные игры поддерживают такое соотношение сторон, так что в определённых ситуациях пользователю придётся использовать чёрные полосы по бокам, для того чтобы иметь возможность просто запустить современные релизы. Если для вас это является проблемой, или вы играете в старые игры, то можно смело проходить мимо данной новинки. Если же игры для вас не являются первостепенной задачей, то можно совершенно спокойно делать заказ и пользоваться — новинка выглядит шикарно.
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