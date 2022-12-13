LG представила монитор 27GR95QE с изогнутой матрицей

В последнее время на рынке игровых мониторов всё больше и больше новинок, которые выглядят привлекательно, предоставляют пользователю топовые характеристики и при этом стоят относительно недорого. Яркий тому пример — монитор LG 27GR95QE, который представили относительно недавно и скоро отправят в продажу. Это изогнутый игровой монитор с высокой частотой обновления в 240 Гц, который стоит всего 999 долларов. Да, это можно назвать высокой ценой, но на самом деле если посмотреть на рынок, то окажется, что мониторы с таким разрешением, частотой обновления и диагональю стоят примерно столько же, если не дороже. Можно, к примеру, без труда найти модели за 1500 долларов от известных производителей — они стоят даже дороже, хотя не дают никаких преимуществ.

При этом, безусловно, есть вопросы к изогнутой матрице дисплея — уже давно стало известно, что мониторы такого формата не пользуются спросом среди пользователей, потому что в этом нет ничего особенного. Монитор с изогнутой матрицей не позволяет глубже погрузиться в геймплей или получить преимущество для спины или шеи — это просто маркетинг, который вынуждает покупать монитор дороже. Почему производитель решит попробовать возродить явно провальный формат игровых мониторов — вопрос довольно интересный. Возможно, это попытка перезагрузить сегмент и попробовать ещё раз привлечь внимание фанатов, а может, компания просто надеется на то, что геймеры действительно соскучились по таким новинкам.