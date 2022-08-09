LG представила планшет Ultra Tab на базе процессора Snapdragon 680

Как уже известно, компания LG ушла с рынка смартфонов несколько лет назад, но неожиданно представила планшет LG Ultra Tab. это новый планшет на базе процессора Snapdragon 680. Он имеет 10,35-дюймовый дисплей 2K и четыре динамика. Новый планшет будет работать на Android 12 из коробки.

Ultra Tab отличается ультратонким металлическим корпусом толщиной 7,1 мм, аккумулятором емкостью 7040 мАч и 8 МП задней камерой и 5 МП фронтальной камерой. На борту планшета 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет 3,5-мм аудиоразъем.

Новый Android-планшет LG имеет военный сертификат прочности MIL-STD-810G и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Чехол-книжка и перо Wacom Stylus Pen предлагаются в качестве аксессуаров к планшету. Планшет поддерживает как Wi-Fi, так и Bluetooth 5.1.

На данный момент планшет LG Ultra Tab доступен только в Южной Кореи. Его цена составляет около 327 долларов. Также компания планирует глобальный запуск модели.