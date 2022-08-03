LG представила проектор CineBeam за 6000 долларов

HU915QB за 6500 долларов не такой яркий при 3000 люмен, но его яркости всё равно достаточно для комфортного просмотра контента. Обе модели имеют три порта HDMI с поддержкой eARC, два порта USB и встроенную 2,2-канальную акустическую систему мощностью 40 Вт. Неудивительно, что они работают с интерфейсом LG webOS (преимущество по сравнению с конкурирующими обычными проекторами, у которых нет собственных приложений) и предлагают такие удобства, как поддержка AirPlay 2, Bluetooth и дублирование экрана. Поддержка HDR в новых проекторах Cinebeam ограничена HDR10 и HLG. Вам придется купить один из последних OLED-телевизоров LG, если вы жаждете Dolby Vision, и вы, конечно же, не получите поддержку 8K. С учетом сказанного, для определённой аудитории новые проекторы на самом деле будут отличным решением для просмотра фильмов.