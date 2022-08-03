LG представила проектор CineBeam за 6000 долларов

Новейшие проекторы LG CineBeam готовы для вашей гостиной, и очевидно, что вы будете платить больше за их качество изображения — производитель называет продукт премиальным, так что и стоимость соответствующая. Компания объявила, что лазерная линейка проекторов доступна по цене от 6000 долларов за HU915QE, который может создавать 90-дюймовое изображение 4K, когда он расположен всего в 2,2 дюйма от стены, или 120 дюймов, когда он находится на расстоянии 7,2 дюйма. Он также достигает высокой яркости 3700 люмен и может обеспечить коэффициент контрастности 2 000 000: 1, поэтому просмотр в дневное время является реалистичным вариантом.

HU915QB за 6500 долларов не такой яркий при 3000 люмен, но его яркости всё равно достаточно для комфортного просмотра контента. Обе модели имеют три порта HDMI с поддержкой eARC, два порта USB и встроенную 2,2-канальную акустическую систему мощностью 40 Вт. Неудивительно, что они работают с интерфейсом LG webOS (преимущество по сравнению с конкурирующими обычными проекторами, у которых нет собственных приложений) и предлагают такие удобства, как поддержка AirPlay 2, Bluetooth и дублирование экрана. Поддержка HDR в новых проекторах Cinebeam ограничена HDR10 и HLG. Вам придется купить один из последних OLED-телевизоров LG, если вы жаждете Dolby Vision, и вы, конечно же, не получите поддержку 8K. С учетом сказанного, для определённой аудитории новые проекторы на самом деле будут отличным решением для просмотра фильмов.
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