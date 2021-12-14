LG представила уникальный беспроводной телевизор

LG планирует продемонстрировать на выставке CES 2022 два стильных телевизора с необычным дизайном, одним из которых является недавно анонсированный премиальный OLED-телевизор Evo с моторизованной крышкой. Вторая модель — это меньший по размеру беспроводной телевизор со встроенным аккумулятором под названием StanbyME, который может въезжать и выходить из любой комнаты вашего дома. 27-дюймовый дисплей установлен на подвижной подставке со скрытыми колесами, и вы можете отрегулировать его высоту, чтобы настроить его положение в зависимости от того, для чего вы его используете. Вы также можете повернуть его экран в книжную или альбомную ориентацию.

В своем заявлении LG заявила, что, поскольку вы можете отрегулировать его положение по мере необходимости, вы можете использовать его на кухне во время приготовления пищи, в спальне или на диване во время отдыха. Впрочем, стоит понимать, что батареи телевизора хватает всего на три часа просмотра, прежде чем ему понадобится подзарядка. Несмотря на это ограничение, вы можете использовать StanbyME для просмотра любого контента, который хотите, с помощью поддерживаемых им приложений, включая Netflix, YouTube и Prime Video. Вы также можете воспользоваться функцией зеркального отображения экрана мобильного устройства с помощью телефона Android или iOS и NFC. Модель имеет съемную мобильную подставку сверху, поэтому вы можете использовать ее для видеозвонков или посещения онлайн-уроков. Кроме того, вы можете использовать его в качестве экрана для ноутбука или ПК через беспроводное соединение или через USB или HDMI.
Комментарии и отзывы LG StanbyME
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