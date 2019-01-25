LG представит смартфон 5G с Snapdragon 855 на MWC 2019

Компания LG официально заявила, что следующий флагман не будет иметь подключения 5G, и вместо этого компания запустит отдельный телефон 5G во время MWC этого года в Барселоне.

Компания также добавляет, что в телефоне будет установлена тепловая камера которой в 2.7 раза больше чем у LG V40 ThinQ. Новинка будет работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Как утверждают в компании, он на 40% производительней своего предшественника. Чип будет поставляться вместе с системой охлаждения.

Кроме того, ожидается, что телефон будет иметь батарею емкостью 4000 мАч, и LG обещает, что модем 5G не окажет негативного влияния на срок службы батареи.