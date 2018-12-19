LG представит сверхширокие мониторы для ПК

В следующем месяце на выставке CES компания LG Electronics представит свои новейшие мониторы - 49-дюймовый UltraWide и невероятно быстрый UltraGear.

UltraWide идеально подходит для профессий, которые должны иметь два или более открытых и всегда видимых окна благодаря режиму Picture-by-Picture. Он оснащен большим изогнутым экраном с соотношением сторон 32: 9, 49-дюймовым двойным дисплеем QHD (5120 x 1440) и 108 пикселями на дюйм (PPI). UltraWide обеспечивает точную цветопередачу, покрывающую 99 процентов цветового пространства sRGB. Он поддерживает HDR10, а также способен отображать игры и видео с поддержкой HDR. ПО Dual Controller позволяет подключать к нескольким устройствам, беспрепятственно работая с PBP, чтобы улучшить рабочий процесс и повысить эффективность.

38-дюймовый UltraGear с с соотношением сторон 21:9 по-прежнему шире обычного игрового монитора. И в отличие от обычного игрового монитора, он может похвастаться частотой обновления 144 Гц, NVIDIA G-SYNC и 98% цветовой гаммы DCI-P3. Мониторы LG будут впервые продемонстрированы на выставке CES 2019 в январе. О наличии и ценах не сообщалось.