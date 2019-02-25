LG презентовала V50 ThinQ 5G

Нынешний тренд производителей мобильных телефонов основан на желании продвигать новую фишку смартфонов — 5G. Например, вот компания LG выпустила свой новый флагман под названием V50 ThinQ 5G, который тоже может похвастаться модулем сотовой связи пятого поколения. Есть ли толк в данном модуле на текущий момент? Нет, ведь не все операторы во всех регионах уже 4G представили, не говоря уже о пятом поколении. Возможно, года через три-четыре, появятся подобные сети в крупных городах и тогда подобные телефоны будут пользоваться спросом и будут полезны. Сейчас же вы платите за технологию и ее разработку, которая вам ближайшие пару лет просто не нужна, ее не получится использовать при всем желании. Не думаю, что это разумный вариант.