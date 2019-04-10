LG разрабатывает прозрачный и складной телефон

LG запатентовала телефон, который не только складывается, но и прозрачен.

Патент, был опубликован 9 апреля, описывает устройство с двумя прозрачными экранами и складкой посередине. Смартфон открывается и закрывается как книжка. Каждый экран двусторонний, и, поскольку он прозрачный, поваляет взаимодействовать с дисплеем сзади. Два экрана можно использовать как один большой, отображающий один и тот же контент, или же независимо, запуская разные приложения.

Это новаторская идея, и в ней достаточно много деталей и в патенте даже говорится о камере, которая включает в себя одну линзу спереди и мультилинзу сзади, в комплекте с лазерным датчиком, который может видеть объекты в 3D.