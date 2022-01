LG сотрудничает с NVIDIA для предоставления бесплатной подписки GeForce Now

LG Electronics (LG) объединяется с NVIDIA, чтобы предложить новым владельцам смарт-телевизоров LG 2021 4K бесплатную подписку в NVIDIA GeForce NOW на шесть месяцев. Акция начнется, когда GeForce NOW выйдет из стадии бета-тестирования на телевизорах LG в общей сложности на 80 рынках, готовая предоставить пользователям по всему миру всю мощь уникального облачного игрового сервиса NVIDIA. GeForce NOW позволяет пользователям транслировать бесплатные игры, приобретенные в интернет-магазинах, таких как Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и Origin, превращая их LG Smart TV в высокопроизводительные игровые консоли. Подписка обеспечивает более быстрый доступ к серверам NVIDIA, поэтому вам не нужно ждать запуска игр из за увеличенного времени. GeForce Now предоставит великолепную графику с трассировкой лучей при включенной RTX и плавный игровой процесс в высоком разрешении со скоростью до 60 кадров в секунду.

Не требуя дополнительного оборудования, кроме совместимого контроллера, пользователи телевизоров LG могут играть в поддерживаемые игры, которые у них уже есть, или погрузиться в любую из многих бесплатных игр, доступных на GeForce NOW, включая Rocket League и Destiny 2, а также такие игры, как «Стражи Галактики» от Marvel и трилогия Crysis Remastered. Используя продвинутый искусственный интеллект и завораживающую трассировку лучей, которая имитирует поведение света в реальном времени для создания потрясающе реалистичных визуальных эффектов, облачный игровой сервис NVIDIA обеспечивает великолепные игровые возможности на премиальных 4K-телевизорах LG.