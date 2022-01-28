LG сотрудничает с NVIDIA для предоставления бесплатной подписки GeForce Now

LG Electronics (LG) объединяется с NVIDIA, чтобы предложить новым владельцам смарт-телевизоров LG 2021 4K бесплатную подписку в NVIDIA GeForce NOW на шесть месяцев. Акция начнется, когда GeForce NOW выйдет из стадии бета-тестирования на телевизорах LG в общей сложности на 80 рынках, готовая предоставить пользователям по всему миру всю мощь уникального облачного игрового сервиса NVIDIA. GeForce NOW позволяет пользователям транслировать бесплатные игры, приобретенные в интернет-магазинах, таких как Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и Origin, превращая их LG Smart TV в высокопроизводительные игровые консоли. Подписка обеспечивает более быстрый доступ к серверам NVIDIA, поэтому вам не нужно ждать запуска игр из за увеличенного времени. GeForce Now предоставит великолепную графику с трассировкой лучей при включенной RTX и плавный игровой процесс в высоком разрешении со скоростью до 60 кадров в секунду.

Не требуя дополнительного оборудования, кроме совместимого контроллера, пользователи телевизоров LG могут играть в поддерживаемые игры, которые у них уже есть, или погрузиться в любую из многих бесплатных игр, доступных на GeForce NOW, включая Rocket League и Destiny 2, а также такие игры, как «Стражи Галактики» от Marvel и трилогия Crysis Remastered. Используя продвинутый искусственный интеллект и завораживающую трассировку лучей, которая имитирует поведение света в реальном времени для создания потрясающе реалистичных визуальных эффектов, облачный игровой сервис NVIDIA обеспечивает великолепные игровые возможности на премиальных 4K-телевизорах LG.
Комментарии и отзывы LG
LG представляет технологию OLED- телевизоров OLED.EX…
LG представляет технологию OLED- телевизоров OLED.EXКомпания LG представляет технологию OLED- телевизоров OLED.EX. OLED.EX - это аббревиатура от «Evolution» …
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K представлена официально…
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K представлена официальноКомпания Xiaomi официально пополнила ассортимент телевизионных приставок моделью Mi TV Stick 4K, которая …
Официально объявлена ​​дата запуска OPPO Smart TV R1 Enjoy E…
Официально объявлена ​​дата запуска OPPO Smart TV R1 Enjoy EOPPO вошла в категорию интеллектуального телевидения в октябре 2020 года. Первоначально компания представ…
TCL возобновляет продажи своих Google TV после выпуска испра…
TCL возобновляет продажи своих Google TV после выпуска испраTCL недавно временно приостановила продажи своих телевизоров Google TV 6-й и 5-й серий из-за проблем связ…
Sony анонсировала новые телевизоры серии BRAVIA XR…
Sony анонсировала новые телевизоры серии BRAVIA XRНа выставке CES 2022 Sony анонсировала новую линейку телевизоров BRAVIA XR. Она включает в себя модели Mi…
Линейка телевизоров OnePlus Y1S скоро будет запущена в Индии…
Линейка телевизоров OnePlus Y1S скоро будет запущена в ИндииOnePlus готовится к запуску новых смарт-телевизоров в Индии, расширяя существующую линейку. В новом отчет…
Apple Music теперь доступна на телевизорах LG…
Apple Music теперь доступна на телевизорах LGТеперь вы можете получить доступ к своей учетной записи Apple Music на смарт-телевизорах LG, даже если у …
Представлен новый телевизор Vu 75 QLED Premium TV с 4K и Dol…
Представлен новый телевизор Vu 75 QLED Premium TV с 4K и DolVu, индийский производитель телевизоров, выпустил свой последний флагман — Vu 75 QLED Premium TV. Телевиз…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor