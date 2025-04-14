Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE

Раньше для просмотра фильмов и сериалов на большом экране требовались проектор и специально подготовленная комната. Сегодня все изменилось – современные телевизоры с большой диагональю стали доступнее для рядового пользователя. С ними не нужно думать о ресурсе ламп, затемнять помещение, настраивать устройство – просто распаковал и установил в комнате.Тестируемый нами Toshiba 100Z670NE – отличное решение не только для любителей кино, но и для геймеров. Телевизор сочетает в себе целый ряд технологий, которые превращают каждую игру в настоящее событие: 4К-разрешение на QLED-матрице, HDR10+, AMD FreeSync Premium и частота обновления до 144 Гц – все это уже реальность.

Дизайн линейки Toshiba Z670 – это сочетание минимализма и элегантности. Тонкая рамка вокруг экрана создает эффект полного погружения, а изящная подставка добавляет изысканности любому интерьеру. Телевизор станет не только центром развлечений, но и стильным дополнением вашего дома. Линейка Z670 включает широкий модельный ряд: от компактных устройств для небольших комнат до больших экранов для просторных гостиных. Независимо от размера, каждый телевизор Z670 гарантирует превосходное качество изображения, звука и удобство использования. Это идеальный выбор для тех, кто ценит передовые технологии и бескомпромиссное качество. Toshiba 100Z670NE занимает промежуточную позицию между средним и высоким ценовым сегментом, но при этом выглядит премиально. Корпус с металлической рамкой и тонким профилем придает телевизору элегантный внешний вид. Разместить его можно на комплектных ножках на тумбе или с помощью VESA-кронштейна 600х400.

Телевизор оснащен QLED-матрицей с максимальным разрешением 4K (3840x2160 пикселей). Технология квантовых точек Quantum Dot Color улучшает насыщенность изображения и цветопередачу, а локальное затемнение Full Array Local Dimming Pro повышает контрастность светлых и темных элементов. По уровню контраста 5000:1 и пиковой яркости в 1000 нит дисплей Toshiba 100Z670NE конкурирует с OLED-матрицами, но при этом он не подвержен выгоранию. Модель поддерживает топовые технологии HDR, среди которых HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision. А с помощью искусственного интеллекта телевизор адаптирует изображение под окружающие условия в режиме реального времени.Dolby Vision IQ автоматически оптимизирует настройки телевизора, подбирая наилучшие параметры в зависимости от контента. Для тех, кто предпочитает регулировать показатели самостоятельно, предусмотрен режим Custom. А оценить творческую задумку режиссера в первозданном виде позволит режим Filmmaker.

Аудиосистема состоит из высоко- и низкочастотных динамиков общей мощностью 50 Вт. Технология Tru Bass Booster значительно усиливает низкие частоты, повышая звуковое давление, отклик и общее восприятие басов, делая их более глубокими, насыщенными и мощными. Задние динамики всенаправленно излучают звук в средне- и низкочастотном диапазонах. Встроенный режим Dolby Atmos создает широкую звуковую сцену, а диалоги звучат естественно и плавно, создавая ощущение личного присутствия. Взрывы и выстрелы сопровождаются многослойными звуковыми эффектами, что делает звучание более реалистичным.

В начале мы не зря упомянули об игровой направленности Toshiba 100Z670NE. Этот телевизор позволяет подключать топовые игровые консоли или настольные компьютеры и выводить контент с частотой обновления до 144 Гц. Технология адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium выравнивает частоту кадров между телевизором и подключенным источником сигнала, исключая разрывы изображения. Доступны специальный режим Game Mode Pro, отвечающий за оптимальную цветокоррекцию, переменная частота обновления VRR и режим низкой задержки ALLM.

Toshiba 100Z670NE предлагает актуальную коммутацию, которая содержит целый набор интерфейсов: HDMI 2.1 с поддержкой eARC, Bluetooth 5.0, скоростные USB-порты. К интернету подключается проводным способом через гигабитный RJ-45 или с помощью двухдиапазонного Wi-Fi. Подключение внешней акустики возможно через интерфейсы с низкими задержками и высоким битрейтом.

Современный телевизор сложно представить без Smart TV. Операционная система VIDAA проста в установке и настройке. Платформа VIDAA U7 предоставляет быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам, включая Кинопоиск, Иви, KION, OKKO и Wink. Интерфейс разработан с учетом удобства пользователя: он отображает все доступные потоковые сервисы на главном экране. Раздел настроек минималистичен и обеспечивает доступ к различным параметрам через понятное меню. Управление телевизором возможно с помощью кнопок на пульте, посредством голосовых команд или с телефона через Apple Homekit. Через USB-порт можно подключить внешний накопитель для записи телевизионных программ. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить файлы с внешних носителей.

Итоги

Toshiba 100Z670NE – это не просто телевизор, а настоящий мультимедийный центр. Операционная система Smart TV предоставляет доступ к широкому спектру онлайн-сервисов, включая потоковые видео, музыку и игры. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка голосового управления делают навигацию по контенту максимально удобной и приятной.Элегантный безрамочный дизайн Toshiba 100Z670NE позволяет телевизору гармонично вписаться в любой интерьер. Тонкий корпус и изящная подставка создают эффект легкости и воздушности, а минималистичный стиль не отвлекает от главного – превосходного изображения. Этот телевизор станет не только центром развлечений, но и стильным акцентом в вашем доме.Реклама. ООО «Горенье БТ». Erid: 2VtzqvTbdtV