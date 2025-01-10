Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно

Он выглядит как большинство современных телевизоров: сдержанный внешний вид, узкие верхняя и боковые рамки, нижняя — чуть шире, снизу — небольшой “подбородок” с надписью «Яндекс». Корпус выполнен из добротного пластика, по качеству сборки нареканий нет: отсутствуют люфты, скрипы и выраженные зазоры между элементами.
Так как это базовый ТВ, рассчитывать на ультратонкий корпус не приходится — толщина 55-дюймовой модели составляет 82 мм, а вес — 9,8 кг. Разумеется, сзади предусмотрено VESA 300 на 300 мм для крепления на стену.
Также на тыльной стороне расположились все интерфейсные разъемы: три HDMI 2.1 (один из них — ARC), два USB 2.0, один Ethernet, оптический выход и AUX для подключения внешней акустики. Впрочем, проводное подключение не обязательно: в наличии Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Да и подключение акустики, вероятно, не потребуется — в Яндекс ТВ Бейсик 55 предусмотрена аудиосистема из пары динамиков общей мощностью 30 Вт. Киноновинки, сериалы и игры — все хорошо звучат на штатных динамиках. Даже есть небольшие басы, да и запаса по громкости более чем достаточно — выше 40-50% для комнаты 15 квадратных метров не требуется.
Так как телевизор умный — в наличии микрофоны, установленные в “подбородке”, которые используются для активации ТВ голосом. Однако микрофон также есть и в пульте. Сам пульт небольшой и аккуратный, с минимумом необходимых клавиш.
Что касается матрицы, то по информации производителя это KSF LED панель с более широким цветовым охватом в сравнении с обычной VA-матрицей. Яркость составляет 320 нит, а контрастность — 4000:1; это значит можно рассчитывать на адекватную работу HDR10[3][4].
Картинка хорошая, несмотря на сравнительно невысокий ценник и “бейсиковость” ТВ. Яндекс ТВ Станция Бейсик 55 заметно поднимает детализацию в тенях, где другие модели аналогичной диагонали и цены показывают темень. При этом при просмотре яркого SDR контента бывают моменты, когда картинка выглядит пересвеченной; это происходит нечасто, поэтому можно сказать, что Яндекс нашли баланс.
При первом включении нужно подключиться к Wi-Fi, войти в учетную запись Яндекс и обновить ОС — всё готово к использованию. Удобно, что встроенный набор микрофонов отчетливо воспринимает даже шепот на расстоянии пары метров; это практично, если ребенок или девушка уснула и не хочется их будить своим голосом.
В рамках Станции «Алиса» умеет работать с контекстом и продолжать воспроизведение сериалов и фильмов. Например, это удобно: если не хочется искать на какой серии остановились — просто скажите голосом «Алиса, продолжи Хвост Феи» и радуйтесь без лишней траты времени.
Также доступны несколько профилей для рекомендации контента каждому пользователю. Это особенно полезно для семей с детьми; помимо выбора профилей вручную Алиса умеет различать пользователей по голосу.
Для детей есть множество полезных инструментов; однако они больше предназначены для родителей, которые заняты и не хотят отвлекаться от домашних дел. Правда для этого потребуется подписка «Алиса Про», которая включает игры и квесты.
Отдельно стоит отметить функцию вызова с одного устройства на другое: если у вас несколько устройств дома, не нужно кричать из одной комнаты в другую; просто скажите: «Алиса, позвони в спальню», и человек на том конце провода отчетливо услышит вашу просьбу.