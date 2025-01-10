Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно

Если пару лет назад Яндекс специализировалась только на выпуске оболочки для ТВ, то со временем компания стала расширять портфолио и выпускать фирменные телевизоры. В 2024 году линейка ТВ пополнилась моделями серии Станция Бейсик. Разбираемся на примере 55-дюймового устройства, что компания предлагает за 50 тысяч рублей.

Комплектация

Телевизор поставляется в базовой картонной упаковке, что закономерно исходя из названия устройства. Внутри только самое необходимое: ТВ, пара пластиковых ножек и винты для их крепления, кабель питания, инструкция, пульт и две батарейки для него. Упаковка выполнена из переработанных материалов, что подчеркивает экологическую ответственность компании.

Внешний вид

Употребление слова «дизайн» в контексте телевизора — странное решение, ведь как такого исключительного или необычного экстерьера в ТВ найти сложно, особенно в базовых моделях. Яндекс ТВ Бейсик — не исключение. Это просто минималистичный «экран», и в этом нет ничего плохого.

Он выглядит как большинство современных телевизоров: сдержанный внешний вид, узкие верхняя и боковые рамки, нижняя — чуть шире, снизу — небольшой “подбородок” с надписью «Яндекс». Корпус выполнен из добротного пластика, по качеству сборки нареканий нет: отсутствуют люфты, скрипы и выраженные зазоры между элементами.

Так как это базовый ТВ, рассчитывать на ультратонкий корпус не приходится — толщина 55-дюймовой модели составляет 82 мм, а вес — 9,8 кг. Разумеется, сзади предусмотрено VESA 300 на 300 мм для крепления на стену.

Также на тыльной стороне расположились все интерфейсные разъемы: три HDMI 2.1 (один из них — ARC), два USB 2.0, один Ethernet, оптический выход и AUX для подключения внешней акустики. Впрочем, проводное подключение не обязательно: в наличии Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Да и подключение акустики, вероятно, не потребуется — в Яндекс ТВ Бейсик 55 предусмотрена аудиосистема из пары динамиков общей мощностью 30 Вт. Киноновинки, сериалы и игры — все хорошо звучат на штатных динамиках. Даже есть небольшие басы, да и запаса по громкости более чем достаточно — выше 40-50% для комнаты 15 квадратных метров не требуется.

Так как телевизор умный — в наличии микрофоны, установленные в “подбородке”, которые используются для активации ТВ голосом. Однако микрофон также есть и в пульте. Сам пульт небольшой и аккуратный, с минимумом необходимых клавиш.

Экран

Экран представлен 55-дюймовой LED панелью — хорошее решение для гостиной на 15-20 квадратных метров. Впрочем, если есть возможность выбрать побольше — берите. Уже через пару месяцев этой диагонали будет казаться мало.

Что касается матрицы, то по информации производителя это KSF LED панель с более широким цветовым охватом в сравнении с обычной VA-матрицей. Яркость составляет 320 нит, а контрастность — 4000:1; это значит можно рассчитывать на адекватную работу HDR10[3][4].Разрешение — 4К, а частота обновления — 60 Гц. Все ожидаемо; так что, если вы рассматриваете телевизор для гейминга на PS5 Pro в 120 fps, лучше посмотреть в сторону других моделей с 120 Гц.

Картинка хорошая, несмотря на сравнительно невысокий ценник и “бейсиковость” ТВ. Яндекс ТВ Станция Бейсик 55 заметно поднимает детализацию в тенях, где другие модели аналогичной диагонали и цены показывают темень. При этом при просмотре яркого SDR контента бывают моменты, когда картинка выглядит пересвеченной; это происходит нечасто, поэтому можно сказать, что Яндекс нашли баланс.Что же касается отображения цветов, то они выглядят сочно, но не перенасыщено и достаточно точно. Экран излишне не синит; хоть и белоснежным его назвать сложно.

Первое включение и тесты

Телевизор работает под управлением фирменной YaOS X. Это полномасштабный Android TV с внешностью «Яндекса» и собственным магазином приложений. Работает стабильно и плавно; нареканий к нему нет: программы запускаются быстро и не вылетают. Платные сервисы не навязываются.

При первом включении нужно подключиться к Wi-Fi, войти в учетную запись Яндекс и обновить ОС — всё готово к использованию. Удобно, что встроенный набор микрофонов отчетливо воспринимает даже шепот на расстоянии пары метров; это практично, если ребенок или девушка уснула и не хочется их будить своим голосом.

В рамках Станции «Алиса» умеет работать с контекстом и продолжать воспроизведение сериалов и фильмов. Например, это удобно: если не хочется искать на какой серии остановились — просто скажите голосом «Алиса, продолжи Хвост Феи» и радуйтесь без лишней траты времени.

Также доступны несколько профилей для рекомендации контента каждому пользователю. Это особенно полезно для семей с детьми; помимо выбора профилей вручную Алиса умеет различать пользователей по голосу.

Для детей есть множество полезных инструментов; однако они больше предназначены для родителей, которые заняты и не хотят отвлекаться от домашних дел. Правда для этого потребуется подписка «Алиса Про», которая включает игры и квесты.

Отдельно стоит отметить функцию вызова с одного устройства на другое: если у вас несколько устройств дома, не нужно кричать из одной комнаты в другую; просто скажите: «Алиса, позвони в спальню», и человек на том конце провода отчетливо услышит вашу просьбу.

Итоги

Яндекс ТВ Станция Бейсик 55 — телевизор, за который не стыдно. В телевизоре самое главное — дисплей; все остальное можно решить покупкой “навесного оборудования”. В случае ТВ Станции Бейсик производитель сумел соблюсти баланс и усидеть на всех стульях одновременно. Телевизор обеспечивает то, чего ожидаешь от базового ТВ: стабильную работу, качественную картинку и хороший звук.Самым же главным преимуществом данного телевизора является наличие умного голосового ассистента Алиса, который значительно упрощает взаимодействие с устройством и позволяет управлять им голосом без необходимости использования пульта управления.