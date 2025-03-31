Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"

С момента выхода первой “ТВ Станции” Яндекс прошёл путь от осторожного изучения рынка до уверенного игрока. Если раньше компания предлагала только бюджетные модели, то теперь заявляет амбиции на премиум-сегмент. Их первым шагом стала обновлённая “ТВ Станция” 2-го поколения с QLED-экранами и диагоналями от 43 до 65 дюймов. Проверяем на примере топовой 65-дюймовой модели, насколько все удачно вышло.

Комплектация

Внутри упаковки из переработанного картона находятся — сам телевизор, две металлические ножки с винтами, пульт ДУ, батарейки, кабель питания и краткое руководство.

Внешний вид

Современные телевизоры давно перестали удивлять дизайнерскими решениями — большинство моделей буквально идентичны друг другу, словно подчиняясь негласному стандарту. «ТВ Станция 2-го поколения» не стала исключением: её внешность не претендует на статус главного козыря. Перед нами типичный представитель эпохи минимализма — строгий прямоугольник с тонкими рамками, который легко вписывается в интерьере.

Единственным элементом, выбивающим из общей гаммы внешнего вида телевизора, стали серебристые металлические ножки. Их холодный блеск контрастирует с матовой поверхностью темного корпуса — такое решение выглядит неоднозначно. Возможно, производитель намеренно выбрал контрастный оттенок, чтобы подчеркнуть материал ножек, то есть литой алюминий, добавив намек на премиальность. В любом случае, это все дело вкуса, и для кому-то такой подход может наоборот понравиться.

Толщина корпуса составляет примерно 8 см, что немного. Вес же телевизора равен 18,7 кг. Если захотите повесить его на стену, то нужно будет докупить крепление типа VESA 400×300.

На тыльной стороне есть рельефные отверстия для улучшения теплоотвода. Здесь же расположились все разъемы:- 3×HDMI 2.1 ,- 2×USB (2.0 и 3.0),- Ethernet (гигабитный),- Оптический выход,- 3.5 мм AUX.Из беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1.

Под логотипом «Яндекс» расположены четыре встроенных микрофона, предназначенных для взаимодействия с голосовым помощником Алисой. Еще ниже размещены элементы управления: кнопка включения питания и отдельный тумблер для принудительного отключения микрофонов.

Аудиосистема телевизора состоит из четырех динамиков с общей мощностью 34 Вт: 2×12 Вт + 2×5 Вт. Качество звука неплохое — в нём чувствуется объемность и детализация, а также присутствуют басы. Однако для получения еще большего удовольствия от просмотра фильмов, как и в случае с любым телевизором, рекомендуется докупить отдельный саундбар, даже бюджетный, стоимостью до 10 000 рублей.Запас громкости избыточный. В комнате площадью 25 м² звук свыше 50% уже становится оглушительным.

Экран

Главной фишкой «ТВ Станции 2-го поколения является QLED-матрица. Если в первом поколении использовалась LED-подсветка, то здесь уже есть квантовые точки, расширяющие цветовой охват до 93% DCI-P3. В большинстве случаев изображение выглядит сочным, а все объекты в кадре естественными, без излишних вырвиглазных оттенков.

Заявленную яркость 450 нит можно считать показателем выше среднего для сегмента до 100 тыс. рублей. В тестах с HDR-контентом экран демонстрирует глубокие тени без потери деталей в темных сценах. В светлых сценах подсветка не перегревает белый цвет, сохраняя натуральность. Также контрастность 5000:1 добавляет картинке «объема», хотя до OLED-уровня черного, все же, не дотягивает.

Частота обновления стандартная — 60 Гц. Конечно, здесь в идеале хотелось бы видеть геймерские 120 Гц, но в своих телевизоры пока не завезли. Ждем в последующих моделях.

Указанные 178° — не маркетинговая уловка. Даже при смещении вбок цвета не инвертируются, а контрастность падает незначительно. Это большой плюс для больших комнат, где зрители сидят не только по центру.Также во всей линейке телевизоров есть поддержка функции AI Picture Quality анализирует сцену и подстраивает цветовой баланс. Например, в кадрах с небом усиливает голубой оттенок, а в портретах — смягчает тон кожи. Технология работает незаметно и выглядит естественно. При желании эту функцию можно отключить в настройках.

Первое включение

ТВ Станция 2-го поколения работает на уже знакомой ОС YaOS X. Для первичной настройки телевизора необходимо пройти простую процедуру: отсканировать через смартфон QR-на экране, авторизироваться в аккаунт Яндекс и сконнектить пульт ДУ.

Интерфейс знакомый: горизонтальное меню, рекомендации контента, быстрый доступ к приложениям. Быстрая скорость работы системы обеспечивается процессором ARM Cortex-A55 с 3 Гбайт ОЗУ. Все приложения запускаются за 1-2 секунды, а переключение между ними происходит без лагов.

Объем внутреннего накопителя составляет 32 Гбайт. Если этого количества не хватает, то к телевизору всегда можно подключить внешний диск или просто флешку.

Родительский контроль

Голосовое управление в браузере:

Распознавание контекста:

Среди новых фишек в YaOS X добавили следующее:- Блокировка детского профиля PIN-кодом (хотя «Алиса» всё равно распознает голос взрослого).- Лимит экранного времени с гибкими настройками — например, отключение ТВ после 22:00, кроме музыки и аудиокниг.- Команды «Прокрути ниже» или «Вернись на главную» экономят время при серфинге.- Поиск по голосу работает даже на открытой вкладке — скажите «Найди рецепт тирамису», и браузер выдаст результаты без перехода в поисковую строку.- Если прервать просмотр сериала командой «Пауза», а через час сказать «Продолжи», «Алиса» вспомнит, где вы остановились.

Итоги

ТВ Станция 2-го поколения 65″ — это уверенный рывок Яндекса из бюджетной лиги в средний и премиальный сегмент. QLED-экран с сочной цветопередачей, ИИ-оптимизация изображения под контент и голосовое управление «Алисой» делают телевизор умным компаньоном для повседневных задач. Обновлённая ОС с родительским контролем и интеграцией в экосистему Умного дома превращает его в семейный хаб. К минусам же данной модели стоит отнести 60 Гц, вместо желаемых 120 Гц. Если вы ищете телевизор с четким изображением, удобным управлением и запасом работы на 5 лет вперёд — эта модель оправдает вложения.