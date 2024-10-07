Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550

Наличие SMART TV с возможностью запуска приложений и сервисов, мультимедийных файлов с носителя, при чем это касается не только центральных панелей, но и тех что ставятся в детскую, на кухню или дачу. Как пример, доступный AKAI TA32BF550 с 32-дюймовым дисплеем работает на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой, поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 5 ГГц и периферию по Bluetooth 5.0.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона с боковыми ручками для переноски. На лицевой стороне изображение телевизора и пульта ДУ. Зафиксирован в палет и дополнительно защищен пленкой. Комплект включает ножку и винты для нее, пульт и батарейки для него, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Характерное исполнение корпуса для моделей этого ценового сегмента. Корпус легкий, но не тонкий. Задняя крышка выпуклая, выполнена из пластика и металла.

Центральная часть крышки выступает над основной плоскостью, внутри основная управляющая плата, по периметру распределены вентиляционные решетки и разъемы. Также два выступа по краям в нижней части, в них расположены встроенные стереодинамики по 10 Вт каждый. Запас по громкости высокий, звучание ровное.

Интерфейсные разъемы сгруппированы на одной грани. Тут три HDMI, один из которых с ARC, два USB 2.0, оптический аудиовыход, RJ-45, AV-выход, гнездо для наушников AUX, два вида разъемов для антенны, слот CI.

Набор хороший для телевизора недорогого ценового сегмента. Подключить можно будет различные типы телевизионных провайдеров, включая спутниковое. К интернету подключается беспроводным или проводным способом. Есть возможность подключения периферии, а также внешней акустики с разным способом передачи сигнала.

Лицевая сторона с аскетичным исполнением. По центру нижней рамки логотип бренда и в центре выступ с ИК-приемником для пульта ДУ. Поверхность матрицы глянцевая.

Экран

В комплекте с телевизором AKAI TA32BF550 идет цельная изогнутая ножка с прорезиненными накладками, предотвращающими скольжение. Вместо нее можно использовать VESA-100 кронштейн.Установлена 32-дюймовая матрица, выполненная по технологии DLED с разрешением 1920х1080 пикселей. Для такой диагонали плотность пикселей достаточна для того чтобы изображение не зернилось, при этом нет повышенной нагрузки на процессор.

Максимальная яркость зафиксирована на уровне 180 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади, явных засветов по периметру в изучаемом нами образце не наблюдалось. Углы обзоры широкие, но при сильном отклонении наблюдается искажение. Цветопередача нейтральная, без явных перекосов.

Платформа

Система

За работу AKAI TA32BF550 отвечает четырёхъядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1.8 ГГц и графика Mali-G31 MP2. Располагает только 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт встроенной. Это оснащение характерное для недорогих смартфонов и планшетов 2-3 летней давности. На практике в типовых сценариях такой производительности хватает для запуска приложений, в том числе и стриминговых сервисов, но наблюдается задержка при переходе между ними и во время запуска видеофайлов с флешки с высоким битрейтом.

В основе операционная система Android 13 с оболочкой AKAI. При первом подключении необходимо будет провести настройку с добавлением в домашнюю сеть, соединить с комплектным пультом ДУ, а также при наличии подключенного оператора провести поиск каналов. Для удобства можно создать профили с разными настройками и предпочтениями.

Главный экран разделен на несколько категорий: Елка ТВ, фильмы, сериалы, детям, спорт. Стриминговый сервис, который акцентируется в оболочке, требует оплаты. В остальном же оболочка предлагает быстрый доступ к разному типу развлекательного контента, сортирует фильмы и сериалы по различным параметрам. Каждое сопровождается изображением, также при наличии выводится переход в разные стриминговые платформы и сразу с предупреждением на каких условиях он предлагается. В оформлении можно увеличить шрифт от обычного до огромного, последнее будет актуально если телевизор эксплуатируется пожилыми людьми или с плохим зрением.

Приложения можно добавлять свободно, как через встроенный магазин приложений Google, так и установочным файлом. Ограничений здесь нет. И этим телевизором можно полноценно пользоваться без необходимости оплаты сервисов.

Телевизионные каналы можно смотреть подключив кабель или организовав только доступ к сети и просматривая IP-телевидение. Есть также возможность прослушивания радиостанций.

Два приложения владелец сможет привязать к двум кнопкам на пульте ДУ, отмеченными на нем звездочками.

Итоги

AKAI TA32BF550 – телевизор на дачу или кухню. Доступный ценник, набор портов ввода/вывода, SMART TV со свободной установкой софта, проводное и быстрое беспроводное подключение к сети, матрица DLED c Full HD (в этом сегменте встречаются модели с HD-разрешением). К условным минусам отнесем малый объем оперативной памяти.