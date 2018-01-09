LG выпускает 65-дюймовый OLED-телевизор

LG анонсировала 65-дюймовый OLED-телевизор. Теперь он имеет 65-дюймовую OLED панель, который достаточно гибкий, чтобы сворачивать его и хранить, когда он не используется.Как сообщает Engadget, четыре года назад LG Display продемонстрировал 18-дюймовый OLED-экран, способный свернуться, как газета, и обещал более крупные версии в будущем.Помимо этого телевизора и его 88-дюймового OLED 8K, он также вернулся с обновленной версией технологии Crystal Sound (на OLED-телевизорах Sony), которая встроила динамики непосредственно в экран.