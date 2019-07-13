LG выпускает в Индии новую линейку телевизоров.

LG в среду запустила в Индии новую серию телевизоров с искусственным интеллектом. Ассортимент включает в себя различные модели Smart, LED, UHD, NanoCell и OLED AI ThinQ. Кроме того, существует интеграция Apple HomeKit с OLED-системой 2019 года и выбор моделей телевизоров NanoCell для управления через Siri и приложение Home на устройствах Apple. Некоторые модели LG TV также будут поддерживать Apple AirPlay 2. Новый ассортимент телевизоров LG простирается от 32-дюймовых до 77-дюймовых моделей, с ценовым диапазоном 24 990 и 10,99,990 рупий.

Телевизоры LG OLED 2019 года поставляются с интеграцией Amazon Alexa и Google Assistant для доставки голосовой помощи из коробки. LG также предложила свою технологию распознавания голоса ThinQ AI. Пользователи могут получить доступ к таким функциям, как Alexa Routines, с помощью прилагаемого LG Magic Remote. LG представила линейку телевизоров NanoCell, включающую такие функции, как Nano Color с полным затемнением массива, Nano Accuracy и Nano Bezel. Новые панели на моделях телевизоров NanoCell предназначены для обеспечения ярких цветов. Тонкие рамки новых телевизоров направлены на то, чтобы обеспечить пользователям захватывающий просмотр.

LG предоставляет такие функции, как наложение мобильной связи, доступ к Google Фото и Google Диску. В телевизорах предусмотрена двусторонняя функция Bluetooth, которая позволяет пользователям без проводов прослушивать звук телевизора на совместимом устройстве и подключать смартфон к телевизору для передачи музыки.