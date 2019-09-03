LG выпустила 8К-телевизор в продажу

Некоторое время назад сотрудники компании LG официально анонсировали свой новый телевизор с разрешением 8К и диагональю 88 дюймов. Теперь данное устройство ушло в продажу и пользователи смогли узнать стоимость устройства — за данный телевизор просят всего 42 тысячи долларов. Да, это стоимость квартиры в каком-то городе, любая шикарная машина, сорок новых iPhone и так далее. Стоимость телевизора и правда слишком высокая, так что массовым продуктом этот телевизор точно не будет. Однако, это шаг вперед в плане технологий, ведь вскоре, года через два-три, такие же модели будут намного более доступными и можно будет поставить себе вполне доступный продукт на стол и смотреть на нем фильмы. Правда, пока что ждем этого момента с нетерпением.