LG выпустила новые OLED-телевизоры

Встроенная панель управления умным домом позволит управлять другими устройствами LG с пульта самого телевизора. Кроме того, новые телевизоры оснащены кабельным органайзером, позволяющим хранить все соединения аккуратно уложенными. Режим галереи демонстрирует пейзажи из разных уголков планеты, обновляемые каждый сезон.Процессор α9 Gen 2 в новых OLED-телевизорах серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения. Чипсет распознает входящий контент (будь то боевик, спортивная передача или прогноз погоды), его исходные формат и качество, а затем обрабатывает, используя оптимальные настройки и эффекты. Процессор также анализирует условия окружающей среды для обеспечения оптимальной яркости экрана, а звук при этом подстраивается под сидящего человека.Линейка OLED-телевизоров 2019 года от LG включает модели W9 (77/65W9), E9 (65/55E9), C9 (77/65/55C9) и B9 (65/55B9). Они отличаются высокой контрастностью, яркими цветами и глубоким черным благодаря 8 миллионам пикселей. Отдельные модели OLED-телевизоров 2019 года поддерживают стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 4К со скоростью в 120 кадров в секунду, предлагают высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал.