LG встроит NVIDIA GeForce NOW в свои телевизоры

LG явно серьезно относится к расширению возможностей своих смарт-телевизоров не только с точки зрения оборудования, но и программного обеспечения. Помимо добавления новых приложений и сервисов вроде Apple TV+ и поддержки AirPlay 2, LG также начала лицензировать свою платформу WebOS для других производителей умных телевизоров. Кроме того, большинство новых функций, которые внедряются производителем в свою прошивку, связаны с развлечениями, а теперь компания планирует реализовать нативную поддержку стримингового сервиса NVIDIA GeForce NOW на некоторых своих умных телевизорах. Совсем скоро некоторые модели телевизоров LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell 2021 года на 80 рынках по всему миру смогут протестировать бета-версию приложения GeForce NOW, которое выйдет на этой неделе.

Главное преимущество данного решения в том, что владельцам этих телевизоров совершенно не нужно беспокоиться об аппаратных возможностях своего телевизора, потому что весь смысл потоковой передачи игр заключается в том, чтобы переложить тяжелую обработку на удаленные компьютеры и серверы. Эти серверы используют мощную видеокарту NVIDIA RTX для плавной потоковой передачи игр в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду в комплекте с эффектами трассировки лучей. И для многих геймеров это действительно классное решение, ведь на текущий момент купить видеокарту для запуска игр в том же качестве практически нереально или очень дорого, так что новость отличная.
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