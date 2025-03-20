LG закрывает NFT-платформу Art Lab

Компания LG сегодня официально объявила о закрытии Art Lab — своей NFT-платформы для телевизоров. В официальном уведомлении на сайте компания заявила, что приняла трудное решение отключить сервис 17 июня. Сервис Art Lab был запущен в 2022 году на волне популярности NFT и позиционировался как способ покупать, продавать и наслаждаться цифровым искусством прямо с экрана телевизора. Новые работы появлялись в формате NFT-дропов, а приобрести их можно было, отсканировав QR-код и оплатив через криптокошелёк LG Wallypto. На старте платформа работала на сети Hedera, использующей альтернативу блокчейну под названием hashgraph, но в прошлом году LG добавила поддержку Ethereum.

Цены на NFT сильно варьировались — например, анимация Bloom от Брайана Бринкмана стоила 60 долларов, а эксклюзивная работа Amadon была продана более чем за 3800 долларов — дороже, чем новейший 77-дюймовый OLED 4K TV от LG. С 10 марта пользователи больше не могут совершать покупки на платформе. По заявлению компании, все приобретённые NFT будут автоматически переведены в кошельки владельцев до 30 апреля. LG пояснила, что рынок NFT продолжает меняться, и сейчас пришло время сосредоточиться на новых возможностях. Полное закрытие платформы запланировано на июнь. Стоит напомнить, что Art Lab появился вскоре после того, как Samsung запустила аналогичный NFT-маркетплейс для своих телевизоров. Однако пока Samsung продолжает поддерживать свою платформу — по крайней мере, на данный момент.