LG закрывает NFT-платформу Art Lab

Цены на NFT сильно варьировались — например, анимация Bloom от Брайана Бринкмана стоила 60 долларов, а эксклюзивная работа Amadon была продана более чем за 3800 долларов — дороже, чем новейший 77-дюймовый OLED 4K TV от LG. С 10 марта пользователи больше не могут совершать покупки на платформе. По заявлению компании, все приобретённые NFT будут автоматически переведены в кошельки владельцев до 30 апреля. LG пояснила, что рынок NFT продолжает меняться, и сейчас пришло время сосредоточиться на новых возможностях. Полное закрытие платформы запланировано на июнь. Стоит напомнить, что Art Lab появился вскоре после того, как Samsung запустила аналогичный NFT-маркетплейс для своих телевизоров. Однако пока Samsung продолжает поддерживать свою платформу — по крайней мере, на данный момент.