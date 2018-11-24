LG запатентовала смартфон с изогнутым экраном

2018-11-24, Автор - Ganibal; Продукт - LG; [89]
Последняя тенденция в производстве смартфонов - это гонка для разработки первого коммерчески доступного устройства с гибким дисплеем, который может складываться пополам. Несколько производителей, включая Motorola , Huawei и Samsung , уже подтвердили, что они работают над разработкой устройства с таким форм-фактором.

LG - последняя компания, которая, похоже, присоединилась к гонке. Пару дней назад LG подала несколько наименований для торговой марки в EUIPO для трех моделей: Flex, Foldi и Duplex. Можно ли предположить, будет ли использоваться одно или любое из этих имен, поскольку компания не обязательно должна использовать каждое имя, которое оно является товарным знаком. LG уже использовала имя « G Flex » в прошлом с изогнутыми смартфонами, которые были достаточно гибкими.

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