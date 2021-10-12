LOGITECH G И RIOT GAMES ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ LEAGUE OF LEGENDS

Logitech G — подразделение компании Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) и ведущий производитель игровой периферии профессионального уровня, продолжает сотрудничество с Riot Games. В рамках этого сотрудничества компания выпустит новую коллекцию игровых аксессуаров для ПК, выполненных в стилистике League of Legends.

Все модели из коллекции отличаются высокой производительностью и надёжностью, к которым уже давно привыкли владельцы аксессуаров Logitech G. При этом их внешний вид и эстетика вдохновлены уникальным стилем хекстек из вселенной League of Legends. В коллекцию входят 3 продукта: игровая гарнитура Logitech G PRO X, беспроводная игровая мышь Logitech G PRO и игровой коврик для мыши Logitech G840 XL.

В League of Legends хекстек — это сочетание магии и технологии, которое активно используется в городе Пилтовере и его районе Зауне. В своей основе хекстек сочетает чистую и многослойную геометрию архитектуры в стиле ар-деко с направляющей магической энергией. Это уникальное сочетание реальности и фантастики. При этом хекстек не просто часть игрового лора. Его можно назвать официальным стилем и основой дизайна всего бренда LoL.

Беспроводная игровая гарнитура PRO X League of Legends Edition была создана, чтобы вдохновлять поклонников LoL, и готова к любым испытаниям, включая профессиональные турниры. Дизайн линейки PRO X и её возможности уже были проверены и одобрены множеством киберспортсменов. Среди преимуществ новинки надёжная конструкция и высокий уровень комфорта, большие 50-мм драйверы, поддержка технологии Blue VO!CE для высокого качества связи и поддержка виртуального объёмного звука 7.1 для максимального погружения в игры.

Также в коллекции представлена беспроводная мышь PRO Wireless в версии League of Legends Edition. В устройстве используется технология скоростной беспроводной связи LIGHTSPEED Wireless. Среди её отличительных качеств — облегчённый корпус, невероятно чувствительный сенсор HERO с разрешением до 25 000 DPI и максимально надёжные переключатели с ресурсом в 50 млн. нажатий. Более того, симметричный дизайн, 4 фиксированных и 4 съёмных боковых кнопки позволяют добиться профессионального уровня контроля и полной свободы кастомизации.

Игровой коврик для мыши G840 XL служит связующим звеном для всей коллекции и переносит пользователей прямиком в Ущелье призывателей. Внушительные габариты (900 x 400 мм) и минимальная толщина в 3 мм позволяют с комфортом перемещать мышь и разместить на поверхности игровую клавиатуру и другие аксессуары.

Эта коллекция — больше, чем просто игровые аксессуары. Новинки — это легендарные инструменты, созданные при помощи магии, закалённые силой науки и предназначенные для настоящих чемпионов! Цена и наличие

Все новинки будут доступны для покупки на сайте LogitechG.com уже в декабре 2021 года. Рекомендованная розничная цена аксессуаров: