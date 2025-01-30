Лазерные проекторы Epson EH-QS100 появились в продаже

Компания Epson дала старт европейским продажам ультракороткофокусных проекторов EH-QS100W и EH-QS100B, которые предназначены для работы в составе домашнего кинотеатра и отличаются расцветками. Новинки получили лазерный источник света 3LCD с яркостью 4500 люмен и сроком службы 20000 часов, разрешение 4K PRO UHD, диагональю проекции от 60 до 160 дюймов, проекционное отношение от 0,16 до 0,22:1, адаптивную гамма-коррекцию, интерполяцию кадров 4K, динамическую контрастность до 5000000:1, поддержку HDR10+, два порта HDMI (eARC/ARC), интерфейсы USB-A и USB-B, а также разъемы RJ45 и RS-232C. Цена проекторов составляет 5300 евро.

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