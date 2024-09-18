Лазерный мини-проектор Epson EF-22 оценен в 1100 долларов

Компания Epson пополнила ассортимент лазерных мини-проекторов моделями Epson EF-21 и EF-22 из серии EpiqVision. Новинки характеризуются разрешением Full HD, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, динамической контрастностью 1:5000000, яркостью до 1000 люмен, фирменной технологией 3LCD для одинаковой яркости белого цвета, заявленным сроком службы источника света десять лет, автофокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, двумя 5-Вт динамиками, предустановленной операционной системой Google TV, а также двумя расцветками для каждой модели. Модель EF-22 отличается дополнительным пассивным излучателем и вращающейся подставкой. Проекторы станут доступны для покупки на европейском рынке в октябре по цене в 900 и 1100 евро.

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