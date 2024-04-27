Лазерный проектор Hisense Laser Cinema PX3-Pro оценен в $3500

Компания Hisense представила ультракороткофокусный лазерный проектор Laser Cinema PX3-Pro, который появится в продаже в третьем квартале года по цене в 3500 долларов. Новинка характеризуется лазерным элементом яркостью 3000 ANSI люмен, проекцией изображения до 150 дюймов, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой HDR10+ и IMAX Enhanced, 50-Вт звуковой системой Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой 3D-видео с поляризационными очками, интерфейсом HDMI, портом LAN Ethernet, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и предустановленной операционной системой Google TV с возможностью просмотра потокового видео.

Представлен 44,5-дюймовый монитор ViewSonic VX4518…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX4518, которая основана на 44,5-дюй…
100-Гц монитор AOC 27B35H оценили в 84 доллара…
Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью 27B35H, которая доступна для покупки на кр…
Представлен профессиональный монитор TCL 27R83U…
Компания TCL представила профессиональный монитор TCL 27R83U, цена которого пока не сообщается. Новинка о…
Внешний монитор Minisforum MSS-A156 оценили в $190…
Компания Minisforum, известна в первую очередь как производитель компактных ПК, представила сегодня порта…
98-дюймовый дисплей Samsung QE98C появился в продаже …
Компания Samsung выпустила в продажу профессиональный экран Samsung QE98C, который ориентирован на коммер…
100-Гц монитор Machenike MZF24F100 оценен в 70 долларов …
Компания Machenike пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью MZF24F100, которая оценена н…
Представлен 240-Гц OLED-монитор LG 27GS95QE…
Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью LG27GS95QE, которая оценена на дебютном ки…
170-Гц монитор Titan Army P2510R оценен в 110 долларов …
Китайские производители сообщают о выходе на китайский рынок бюджетного геймерского монитора Titan Army P…
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor