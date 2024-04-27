Лазерный проектор Hisense Laser Cinema PX3-Pro оценен в $3500

Компания Hisense представила ультракороткофокусный лазерный проектор Laser Cinema PX3-Pro, который появится в продаже в третьем квартале года по цене в 3500 долларов. Новинка характеризуется лазерным элементом яркостью 3000 ANSI люмен, проекцией изображения до 150 дюймов, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой HDR10+ и IMAX Enhanced, 50-Вт звуковой системой Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой 3D-видео с поляризационными очками, интерфейсом HDMI, портом LAN Ethernet, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и предустановленной операционной системой Google TV с возможностью просмотра потокового видео.