Лазерный проектор JMGO N1 Air 5-го поколения оценили в 390 долларов

Компания JMGO пополнила ассортимент компактных лазерных проекторов моделью N1 Air пятого поколения, которая базируется на 0,23-дюймовом DMD-сенсоре с нативным разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется лазерной системой MALC нового поколения с тремя основными цветами, лазерным излучателем Qualas 42, яркостью 1800 CVIA, динамической контрастностью 30000:1, 110-процентным покрытием цветовой гаммы BT.2020, оптикой с масштабированием 0,98–1,3:1, проекцией 100-дюймового изображения с дистанции 2,17 метра, системой автофокусировки, коррекцией трапецеидальных искажений, интеллектуальным обходом препятствий, защитой зрения, флагманским процессором MT9, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой Bonfire OS 7, корпусом с размерами 187:165:191 мм и массой 1,9 кг, подставкой с регулировкой угла наклона до 127°, двумя 5-Вт динамиками с воспроизведением низких частот до 55 Гц, поддержкой Dolby HiFi и декодированием DTS, а также разъемами HDMI 2.1 и USB-A 2.0. Цена проектора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 390 долларов.