Лазерный проектор JMGO N1S 4K на Google TV оценен $1300

Компания JMGO выпустила в продажу лазерный проектор N1S 4K, который оценен в 1300 долларов на американском рынке и 1400 евро на европейском. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 18,5:16,5:19,1 см, тройным лазерным источником света с яркостью 1100 люмен ISO, разрешением 4K, проекцией картинки с диагональю до 200 дюймов с соотношением сторон 1,2:1, подставкой с регулировкой угла наклона до 127°, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, динамической контрастностью 1000000:1, поддержкой HDR10, автоматической фокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, выравниванием экрана, режимом 1080p с 60 Гц и задержкой ввода 17 мс, технологией MEMC, интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой eARC, 10-Вт динамиками с сабвуфером и поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, предустановленной операционной системой Google TV и питанием от сети.

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